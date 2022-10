Die Berliner Feuerwehr wurde in der Nacht zu Freitag zu einem ehemaligen Autohandel in der Teilestraße in Berlin-Tempelhof gerufen. Dort brannte gegen 0.30 Uhr ein leerstehendes Gebäude. 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschten. Es gab keine Verletzten. Die Brandursache ist derzeit unklar, die Berliner Polizei ermittelt.

