Der 68-Jährige wurde gegen 20 Uhr regungslos in seiner Zelle entdeckt. Eine Reanimation blieb erfolglos.

Tempelhof: Mann stirbt in Polizeigewahrsam

In Berlin-Tempelhof ist ein Mann in einer Zelle des Polizeigewahrsams gestorben.

In einer Zelle des Polizeigewahrsams Tempelhof ist am Sonntagabend ein Mann gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Polizeiangestellte den 68-Jährigen gegen 20 Uhr bei einem Kontrollgang regungslos auf seiner Liege im Verwahrraum entdeckt. Sie verständigte sofort weitere Dienstkräfte und leitete die Reanimation ein, welche von einem alarmierten Notarzt schließlich eingestellt wurde.

Der Mann war gegen 14 Uhr nach einem andauernden Hausfriedensbruch eingeliefert worden, nachdem ein Richter einen Anschlussgewahrsam bis zum Ablauf des Tages angeordnet hatte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.