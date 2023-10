Ein 54-jähriger Mann ist am Sonntagabend in Tempelhof von einer Gruppe Männer zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, geriet der 54-Jährige mit zwei Männern an einem Imbiss am Tempelhofer Damm zunächst in einen verbalen Streit.

Anschließend kam es zu Handgreiflichkeiten. Vier weitere Männer aus dem Imbiss sollen hinzugekommen sein, der Streit eskalierte. Schließlich sollen die sechs Männer auf den 54-Jährigen eingeschlagen und ihn getreten haben. Dabei verletzten sie ihn den Angaben zufolge mit einer Glasflasche sowie einem Klappstuhl. Drei bis vier der mutmaßlichen Schläger sollen in Richtung S-Bahnhof Tempelhof, die anderen in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den 54-Jährigen mit Verletzungen an Arm, Kopf und Oberkörper sowie inneren Verletzungen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus.