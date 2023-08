Berlin-Tempelhof: Mann vor S-Bahnhof mit Messer attackiert

Nach einem Streit hat ein Mann am Donnerstagabend einen 42-Jährigen in Berlin-Tempelhof mit einem Messer verletzt. Laut Angaben der Polizei sollen die beiden Männer gegen 18.30 Uhr vor dem Eingang der S-Bahnstation Tempelhof in Streit geraten sein.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige soll den 42-Jährige mit einem Messer attackiert und an Rücken und Kopf verletzt haben. Danach soll er Richtung Hoeppnerstraße geflohen sein. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.