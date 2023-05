Tier ohne Ticket: Polizei entfernt Waschbären aus BVG-Bus

Polizei Berlin via Twitter

Die Polizei veröffentlichte Fotos des Waschbären auf Twitter. Polizei Berlin via Twitter

„Was ist flauschig, hat ne Maske auf und kein Geld für das 49€-Ticket?“ Die Berliner Polizei hat einen Waschbären aus einem BVG-Bus entfernt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend.

Ein Busfahrer, der gerade eine Pause an einer Endhaltestelle am Tempelhofer Damm machte, öffnete die Türen um den Bus zu lüften. Als er nach seiner Pause den Bus wieder betrat, fiel ihm der Waschbär auf, der offenbar einfach durch die offene Tür in das Fahrzeug gestiegen war. Daraufhin alarmierte er die Polizei, die einen Naturschutz-Ranger hinzurief. Nach einer kurzen Untersuchung wurde das Tier wieder freigelassen.

Was ist flauschig, hat ne Maske auf und kein Geld für das 49€-Ticket?

Dieser niedliche #Waschbär, der nicht mehr aus dem Bus der @BVG_Kampagne aussteigen wollte.

Unser Kollege des #A44 kümmerte sich um ihn und nach einer Vorstellung beim Ranger wurde er wieder freigelassen.

^tsm pic.twitter.com/8Xs2uwU9k8 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 24, 2023

Auch die BVG reagierte bereits auf den Beitrag der Polizei. „Der Kleine war bestimmt unterwegs zur Waschauer Straße“, kommentierten die Verkehrsbetriebe unter dem Beitrag auf Twitter.