Ein Mitarbeiter der BVG hat am Samstagmorgen einen verletzten Mann im U-Bahntunnel des Bahnhofs Platz der Luftbrücke in Berlin-Tempelhof entdeckt. Der Unbekannte lag den Angaben der Polizei zufolge am frühen Samstagmorgen im Kiesbett zwischen den Gleisen. Der Zeuge alarmierte Rettungskräfte, die den Mann aus der gefährlichen Zone befreiten.

Nachdem diverse Verletzungen festgestellt worden waren, brachten die Einsatzkräfte den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei wisse bisher nicht, um wem es sich dabei handelt. Seine Identität müsse noch geklärt werden, hieß es.