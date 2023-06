Berlin-Tiergarten: Auto gerät in Gegenverkehr – mehrere Verletzte

Ein Fahrzeug geriet in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Auto. Bei dem Zusammenstoß wurden mehrere Personen verletzt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in Berlin-Tiergarten zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, soll der 21-jährige Fahrer eines VW-Golfes gegen 23.50 Uhr auf der Tiergartenstraße in Richtung Hofjägerallee gefahren sein, als er in den Gegenverkehr geriet.

Das Fahrzeug kollidierte mit dem Auto einer 42-Jährigen. Ein nachfolgendes Taxi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Der VW prallte gegen die linke Bordsteinkante und kollidierte anschließend mit einem geparkten Wagen. Der 21-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht – er zog sich mehrere Verletzungen zu. Sein 23-jähriger Beifahrer erlitt ebenfalls Verletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung allerdings ab.