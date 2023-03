Berlin: Mann schießt auf eigene Familie und flieht

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Die Berliner Polizei wurde in der Nacht zu Donnerstag zu einem Einsatz im Tiergarten gerufen.

Ein Mann hat in der Nacht zu Donnerstag in Berlin-Tiergarten auf mehrere Mitglieder seiner Familie geschossen. Wie die Polizei berichtete, alarmierte ein Jugendlicher die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus am Schöneberger Ufer, nachdem er mehrere Schüsse gehört hatte.

Seine 36-jährige Schwester teilte den Einsatzkräften bei ihrer Ankunft mit, dass sie kurz zuvor auf dem Balkon der Wohnung stand, als ihr 29-jähriger Bruder von der gegenüberliegenden Straßenseite mehrere Schüsse aus einer Handfeuerwaffe in ihre Richtung abfeuerte, sie jedoch verfehlte. Stattdessen durchschlugen die Projektile das Fenster eines danebenliegenden Zimmers, in dem sich jedoch niemand aufhielt. Der polizeibekannte 29-Jährige flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt weiterhin.