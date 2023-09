Am Sonntagabend ist es in Berlin-Köpenick zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die B.Z. berichtet, hatte um kurz vor 19 Uhr ein Autofahrer am Adlergestell kurz vor dem Ortsteil Schmöckwitz zwischen der Vetschauer Allee und dem Kablower Weg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann verstarb noch am Unfallort.

Rettungskräfte der Feuerwehr hatten noch versucht, den Mann zu reanimieren, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, hieß es. Die Polizei hat noch am Abend die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.