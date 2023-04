Tote Radfahrerin: Staatsanwaltschaft sieht kein Verschulden bei Klimaaktivisten

Die Letzte Generation trägt nach Angaben der Staatsanwaltschaft keine Verantwortung am Tod der Radfahrerin, die im Oktober unter einem Betonmischer eingeklemmt wurde.

Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr stehen an der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf, wo eine Radfahrerin bei dem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen tödlich verletzt wurde.

Zwei Klimaaktivisten der Letzten Generation sind nicht für den Tod einer Fahrradfahrerin am 31. Oktober vergangenen Jahres in Berlin-Wilmersdorf mitverantwortlich. Die Staatsanwaltschaft hat keine Fahrlässigkeit erkennen können, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Gegen die Klimaprotestler wurde lediglich Anklage wegen Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erhoben, nicht jedoch wegen eines Körperverletzungs- oder Tötungsdelikts.

Klimaaktivisten behinderten Rettungskräfte trotzdem

Den Aktivisten wurde vorgeworfen durch eine Blockade der Bundesautobahn 100 in Höhe der Anschlussstelle Messedamm einen Stau bis zum Jakob‑Kaiser‑Platz ausgelöst zu haben. Im Nachgang ermittelte die Behörde, ob der Tod der 44 Jahre alten Fahrradfahrerin nach einem Unfall mit einem Betonmischer hätte verhindert werden können. Es galt zu klären, ob ein Bergungsfahrzeug der Feuerwehr, der sogenannte Rüstwagen, durch den Stau aufgehalten worden war.

Die Staatsanwaltschaft kam nun zu dem Ergebnis, dass die Straßenblockade tatsächlich zu einer zeitlichen Verzögerung von drei Minuten bei einem Einsatzleiterfahrzeug und von acht Minuten bei dem Rüstwagen führte. Auf deren schnelles Eintreffen kam es aber nach den Angaben nicht an. In der Zwischenzeit hatte die Notärztin bereits entschieden, dass eine Anhebung des Betonmischers durch den Rüstwagen den Zustand der Fahrradfahrerin eher noch verschlechtert hätte. Die Behörde erklärte, dass dieses Vorgehen notfallmedizinisch korrekt gewesen wäre.

Unfall mit Betonmischer: Crush‑Bergung war wohl gerechtfertigt

Die Sofortrettung durch Wegfahren des Lkw – eine Crush‑Bergung – war daher offenbar die sinnvollere Vorgehensweise. Zudem ergab die Obduktion, dass die Fahrradfahrerin durch den Unfall mit dem Betonmischer so schwere Verletzungen erlitten hatte, dass ihr Leben nicht mehr hätte gerettet werden können.