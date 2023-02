Berlin: Trauer um getötetes Mädchen - Babysitter in U-Haft Kurz nach dem Verschwinden einer Fünfjährigen gibt es die grausige Gewissheit: Anissa ist tot. Einen Tag später werden Details über den mutmaßlichen Täter be... Andreas Rabenstein , Mona Wenisch und Marion van der Kraats , dpa

Kerzen und Blumen stehen unweit der Stelle, an der das verletzte Mädchen gefunden wurde. Trotz Reanimation verstarb es. Paul Zinken/dpa

Berlin -Ein kleiner weißer Stoffbär, eine Sandmännchen-Puppe sowie einige Rosen und Osterglocken liegen am Eingang zu dem Park im Norden Berlins. Daneben stehen am Mittwoch rote Grablichter. Immer wieder bleiben Menschen kurz stehen, bei einigen sind Tränen im Gesicht zu sehen. Ganz in der Nähe des Bürgerparks im Berliner Stadtteil Pankow wurde am Dienstagnachmittag die verschwundene fünfjährige Anissa gefunden - mit mindestens einem Messerstich im Körper und leblos.