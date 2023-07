Berlin: 89-Jährige von E-Scooter angefahren und verletzt

Der Fahrer fuhr die Seniorin an, die an einer Bushaltestelle wartete. Er blieb kurz stehen, fuhr dann jedoch weiter.

Eine 89-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag in Treptow-Köpenick bei einem Unfall mit einem E-Scooter verletzt worden. Der E-Scooter erfasste die Frau in der Kiefholzstraße, als sie an einer Ersatzbushaltestelle wartete. Der unbekannte Fahrer soll kurz gewartet, seine Fahrt dann jedoch fortgesetzt haben.

Die Seniorin stürzte und erlitt einen Beinbruch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Rettungskräfte brachten die 89-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.