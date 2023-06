Ein Lkw-Fahrer wollte am Dienstag rechts abbiegen, als er mit einer Radfahrerin zusammenstieß. Die Frau erlitt mehrere Verletzungen.

Das Park Center Treptow an der Elsenstraße: Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstag eine Frau verletzt. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Bei einem Verkehrsunfall in Alt-Treptow am Dienstagmittag ist eine 45-jährige Radfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 32-jähriger Lkw-Fahrer gegen 12 Uhr die Kiefholzstraße von der Treptower Straße kommend in Richtung Elsenstraße. Er bog rechts ab und erfasste dabei die geradeaus fahrende Radfahrerin.

Die 45-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen an den Armen, Beinen, dem Kopf und dem Rumpf zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Verkehrsunfall: Die Linie #166_BVG ist derzeit zwischen U Boddinstr. und S Treptower Park unterbrochen. #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) June 27, 2023

Radfahrerin von Lkw angefahren: Zeugin erleidet Schock

Eine 41-jährige Zeugin erlitt einen Schock und wurde ambulant behandelt. Für die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen musste die Kreuzung Kiefholzstraße/Elsenstraße bis 12.40 Uhr gesperrt werden. Mehrere Buslinien waren betroffen.