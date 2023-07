Berlin-Treptow: Schüsse auf Lokal von Clan-Boss Arafat Abou-Chaker

Ein Mann bemerkte mehrere Einschusslöcher an der Glasfront des Gebäudes. Er alarmierte die Polizei, die am Dienstagmorgen Spuren an dem Gebäude sicherte.

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag auf ein Lokal in Berlin-Treptow geschossen. Nach Angaben der Polizei meldete um 4.15 Uhr ein Mann per Anruf, dass er Einschusslöcher an dem Gebäude an der Puderstraße bemerkt hatte. Ermittler prüften die Aussagen und stellten fast, dass drei Projektile den unteren Bereich der Glasfront beschädigten. Kriminaltechniker sicherten Spuren, die Auswertungen dauern noch an.

Nach Informationen der B.Z. handelt es sich bei dem Lokal um ein Café von Clan-Boss Arafat Abou-Chaker. In der Szene wird über einen Streit mit Rapper „Hamad45“ spekuliert. Die Polizei konnte das auf Anfrage nicht bestätigen. Die Hintergründe seien noch völlig unklar, die Ermittlungen stünden erst am Anfang.