Berlin: U2 fährt ab Freitag wieder bis Ruhleben dpa

Berlin -Im Westen Berlins fährt die U-Bahn-Linie U2 ab diesem Freitag wieder bis zur Endstation Ruhleben. „Damit endet wie geplant der im November wegen Bauarbeiten eingerichtete Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Theodor-Heuss-Platz und Ruhleben“, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Donnerstag mit. Zugleich kündigte das Unternehmen Sanierungsarbeiten am U-Bahnhof Senefelder Platz an. Die 110 Jahre alte Station soll bei laufendem Betrieb in den nächtlichen Betriebspausen saniert werden, Beeinträchtigungen für die Fahrgäste entstehen demnach keine.