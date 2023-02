49-Euro Ticket: Studenten mit Semesterticket haben plötzlich Mehrkosten

Am 1. Mai ist es endlich soweit. Nach langen Verhandlungen wird deutschlandweit das 49-Euro-Ticket an den Start gehen. Seit Montag können Berliner das Deutschlandticket bei der BVG bestellen. Mit dem Ticket können Inhaber alle Busse, Bahnen und den Regionalverkehr in ganz Deutschland nutzen.

Obwohl das Ticket schon länger in der Planung ist und gründlich durchdacht wurde, muss nun eingestanden werden, dass eine Gruppe vergessen wurde: Die Studenten. Sie zahlen nicht nur den vollen Preis für die Semesterkosten, sondern müssen die 49 Euro für das Deutschland-Ticket obendrauf bezahlen, da die beiden Tickets sich nicht miteinander verbinden lassen.

Berliner Studenten sehen sich benachteiligt

Im Gespräch mit dem RBB gab Franziska Westel vom Asta der HU Berlin an: „In anderen Bundesländern gibt es seitens der Regierungen zumindest Bestrebungen, die Kosten für das Semesterticket anzurechnen. In Berlin ist das aber nicht so“. Trotz mehrfacher Aufforderung soll sich das Land Berlin nicht an einer entsprechenden Regelung beteiligen wollen.

Für die Studenten in Berlin und Brandenburg bedeutet das eine massive Steigerung der Kosten. Besonders Berliner Studenten stehen vor ärgerlichen Kostenerhöhungen. Für sie gilt das Semesterticket nur in den Bereichen ABC und nicht weiter darüber hinaus. In Brandenburg hingegen befähigt das Semesterticket dazu, es in Brandenburg und in Berlin zu nutzen.

Bundesweite Regelungen gefordert

Die Interessengemeinschaft Semesterticket Brandenburg, die die Studierenden an sechs der acht staatlichen Hochschulen in Brandenburg vertritt, fordert eine bundesweite Regelung für alle Studierenden festzulegen. Es stehe zur Debatte, dass Studierende dass Studierende monatlich etwa 29 Euro pro Semester zahlen - inklusive Deutschland-Ticket.

Ob und wann diese Forderungen umgesetzt werden können bleibt noch unklar.