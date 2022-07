Bluttat in der Nacht zu Dienstag im Bezirk Mitte. Gegen 21.30 Uhr eskalierte in der Koloniestraße im Ortsteil Gesundbrunnen des Bezirks Mitte ein Streit zwischen zwei Männern (28 und 43 Jahre). Der 43-Jährige wurde nach Angaben der Polizei mit einem Baseballschläger schwer verletzt. Er hatte zuvor das Auto des Jüngeren mit einem Stein schwer beschädigt und auf die Frontscheibe eingeschlagen.

„Dieser wiederum holte aus seinem Auto einen Baseballschläger und attackierte damit den 43-Jährigen, welcher zu Boden ging und kurzzeitig das Bewusstsein verlor“, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Während der Jüngere flüchtete, leisteten die zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräfte erste Hilfe und versorgten den an Kopf und Armen verletzten Mann. Die Polizei Berlin rückte mit einem Großaufgebot an, neben vielen uniformierten Einsatzkräften waren auch mehrere Beamte der Kriminalpolizei vor Ort.

Die Polizeisprecherin weiter: „Der ebenfalls verständigte Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik, in welcher er nach einer Notoperation stationär verblieb. Während der Tatortarbeit kehrte der 28-Jährige zurück, so dass dessen Identität geklärt wurde. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.“

Am Auto, vor dem Auto und abschließend auf dem Bürgersteig gegenüber waren nach Angaben eines Augenzeugen zudem „erhebliche Mengen Blut zu erkennen“.