Berlin: Ukrainische Frauen in der U8 auf Russisch beleidigt und angegriffen 

In der U8 hat es am Samstagnachmittag eine Attacke gegeben. Imago/Jürgen Ritter

Mehrere Männer haben zwei Frauen aus der Ukraine in Berlin-Mitte am Samstag in der U-Bahn beleidigt und angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren die beiden 24 und 25 Jahre alten Frauen gegen 14.30 Uhr mit der U-Bahnlinie 8 in Richtung Hermannstraße unterwegs.

In dem Waggon befanden sich auch drei Männer, die sich in russischer Sprache miteinander unterhielten. Als die Männer die beiden Frauen bemerkten, beleidigten sie diese wiederholt mit russischen Schimpfwörtern.

Angriff auf Ukrainerinnen in der U8: Der Staatsschutz ermittelt

Am U-Bahnhof Alexanderplatz verließen die beiden Frauen den Zug, die Männergruppe folgte ihnen allerdings. Einer der drei griff nun der 24-Jährigen in die Haare und schlug ihr gegen den Kopf. Ein Passant bemerkte den Angriff und ging dazwischen.

Das Trio flüchtete schließlich in unbekannte Richtung. Die 24-Jährige bemerkte Schmerzen am Kopf, verzichte jedoch auf eine ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung hat der Polizeiliche Staatsschutz übernommen.