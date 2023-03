Berlin: Unbekannte geben Schüsse auf das Schwule Museum ab

Die Tat ereignete sich wahrscheinlich in der Nacht auf den 24. Februar. Durch die Schüsse wurden Fensterscheiben und ein Leuchtschriftzug beschädigt.

Das Schwule Museum in Berlin. Steinach/imago

Unbekannte haben mehrere Schüsse auf das Schwule Museum in Berlin-Tiergarten abgefeuert. Dies teilte das Museum auf seiner Website mit. Die Schäden durch die Schüsse wurden am Freitag, den 24. Februar festgestellt, heißt es in der Mitteilung. Zwei Fensterscheiben, der Leuchtschriftzug und ein Kunstwerk vor der Eingangstür seien durch die Schüsse beschädigt worden.

Es wird davon ausgegangen, dass die Tat sich in der Nacht zuvor ereignete. Insgesamt wurden sechs Einschussstellen gefunden. Der Vorstand des Schwule Museums geht von einem gezielten Angriff auf das Museum aus. Das Schwule Museum erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Der Staatsschutz ermittelt.

Das Schwule Museum wurde 1985 gegründet. Es wird vom Land Berlin gefördert und umfasst 1,5 Millionen Archivalien, die sich auf einer Ausstellungsfläche von knapp 700 Metern mit lesbischen, schwulen, trans, bisexuellen und queeren Lebensgeschichten beschäftigen.