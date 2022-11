Berlin: Unbekannte verprügeln Obdachlosen

In der Neuen Grottkauer Straße in Berlin-Hellersdorf ist in der Nacht zu Montag ein obdachloser Mann attackiert worden. Wie die Polizei berichtete, wurden Beamte am Montagmittag gegen 13.20 Uhr in einen Durchgang zu einem Innenhof gerufen. Dort wurde der Obdachlose mit Verletzungen im Bereich des Gesichts und des Kopfes aufgefunden.

Dem Notarzt gegenüber schilderte der 60-Jährige, dass er in der Nacht von einer oder mehreren unbekannten Personen an seinem Schlafplatz angegriffen und verprügelt worden sei. Die Tat soll sich offenbar bereits gegen 0.30 Uhr ereignet haben. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Gehirnerschütterung sowie schwere Hämatome und Prellungen diagnostiziert wurden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.