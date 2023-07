Brandstiftung? Wagen einer Berliner Ukraine-Flüchtlingsorganisation brennt

In der Nacht zu Montag wurde ein Transporter in Brand gesetzt. Das Fahrzeug gehörte einer Hilfsorganisation für ukrainische Geflüchtete. Der Täter blieb unerkannt.

Die Feuerwehr rückte Sonntagnacht zu einem Einsatz aus und löschte ein brennendes Fahrzeug in Weißensee. imago stock&people

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Weißensee ein Fahrzeug einer Hilfsorganisation angezündet. Gegen 2 Uhr bemerkte eine Zeugin das brennende Fahrzeug in der Falkenberger Straße auf einem Mieterparkplatz und benachrichtigte Polizei und Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerkabine des Transporters brannte laut einer Sprecherin komplett aus. Ein weiteres Auto, das neben dem Transporter parkte, wurde ebenfalls von dem Feuer beschädigt.

Laut Polizei handelte es sich um den Transporter einer Hilfsorganisation für Geflüchtete aus der Ukraine. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA) ermittelte zu den Hintergründen.