Auf der A10, Östlicher Ring in Richtung Barnim, ist es in der Nacht auf Montag zu einem Lastwagenbrand gekommen. Nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Ost wurde die Leitstelle gegen 2 Uhr von der Bundespolizei über den Lastwagenbrand an der Anschlussstelle Marzahn informiert und sicherte anschließend die Fahrbahn.

Der Lastwagen transportierte demnach auf einem Sattelzug Bremsscheiben und Fahrzeugteile, die in Brand geraten waren. Der Lastwagenfahrer habe es noch geschafft, die Zugmaschine von dem Sattelzug zu entkoppeln und so vor Schaden zu bewahren. Laut dem Sprecher wurde der Brand gelöscht, die Bergungsarbeiten dauern aber noch an.

Sattelzug auf A10 in Brand: Schaden auf 100.000 Euro geschätzt

Derzeit wird laut Polizei überprüft, ob der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100.000 Euro.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf X mitteilte, wurde der rechte Fahrstreifen hinter der Anschlussstelle Marzahn in Fahrrichtung Autobahndreieck Barnim gesperrt, was aktuell zu einem Stau von etwa 25 Minuten führt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen