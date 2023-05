Berlin und Brandenburg: Mehrere Motorradfahrer bei Unfällen verletzt

In Französisch Buchholz, Tempelhof-Schöneberg und in der Nähe von Großbeeren kam es in den letzten Stunden zu insgesamt drei schweren Unfällen.

In Berlin und im Berliner Umland ist es in der Nacht zu Mittwoch sowie am Mittwochmorgen zu mehreren Motorradunfällen gekommen. Dabei wurden mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt. Zunächst stießen in Berlin-Französisch Buchholz ein Autofahrer und ein 18-jähriger Kradfahrer zusammen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 63-jähriger Autofahrer gegen 20.30 Uhr mit seinem Wagen von einer Grundstückseinfahrt nach links in die Pankgrafenstraße und übersah dabei den von rechts kommenden Kradfahrer.

In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Kradfahrer und erlitt dabei Frakturen an beiden Händen und im linken Bein. Der junge Mann kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da bei dem 63-jährigen Autofahrer der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss stand, wurde er für eine Blutentnahme zum Polizeigewahrsam gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Anschließend konnte er seinen Weg fortsetzen.

Schwerer Unfall in Großbeeren: Hubschrauber bringt Mann in die Klinik

In der Nacht zu Mittwoch kam es dann bei Großbeeren auf der B 101 zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge stießen ein Auto und ein Motorrad zusammen. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die genaue Unfallursache ist unklar.

Auch auf dem Mariendorfer Damm kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall. Morris Pudwell

Am Mittwochmorgen krachte es dann zum dritten Mal im Süden von Berlin. Auf dem Mariendorfer Damm stieß ein Motorrad mit einem Wagen im Berufsverkehr zusammen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Motorradfahrer bei dem Unfall verletzt. Ob sich der Autofahrer auch Verletzungen zuzog, ist unklar. Die genaue Unfallursache ist ebenso unbekannt.