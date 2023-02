Berlin und Brandenburg: Noch wolkig, später Auflockerungen Der Dienstag startet wolkig in Berlin und Brandenburg. Später lockert es zwischen Prignitz, Havelland und Fläming auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Diens... dpa

Potsdam -Der Dienstag startet wolkig in Berlin und Brandenburg. Später lockert es zwischen Prignitz, Havelland und Fläming auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. In Berlin und im Südosten Brandenburgs bleibt es größtenteils bedeckt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und neun Grad.