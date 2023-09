Noch in diesem Monat will Berlin eine Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingehen. Wie die Berliner Senatskanzlei am Montag mitteilte, soll die Vereinbarung am Donnerstag unterzeichnet werden. Zu diesem Anlass wird Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in Berlin erwartet. Er soll dort vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Brandenburger Tor empfangen werden. Im Roten Rathaus wollen beide Politiker dann die gemeinsame Erklärung unterzeichnen (der genaue Plan des Senats).

Berlin unterhält bereits 17 Städtepartnerschaften. Die Partnerschaft mit der russischen Hauptstadt Moskau ist aber wegen des Ukraine-Kriegs derzeit eingefroren. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD ist außerdem vereinbart, dass Tel Aviv in Israel Partnerstadt werden soll.