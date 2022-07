In der Nacht zu Freitag kam es erst zu einer Verfolgungsjagd, dann zu einem Unfall und schließlich zu einer Schlägerei. Nach ersten Erkenntnissen verfolgte zunächst ein Mercedes einen Audi A8 mit hoher Geschwindigkeit durch Neukölln bis in den Treptower Ortsteil Baumschulenweg. Auf dem schmalen und engen Liguster Weg verlor der verfolgte Fahrer von der Joahnnisthaler Chaussee kommend die Kontrolle über seinen Audi A8. Er kam von dem Weg ab, krachte nach links in einen Kleingarten und blieb hier aufgebockt stehen.

Zeugen berichten, dass es anschließend zu einer Schlägerei zwischen den Insassen des gejagten Audi und dem gefolgten Insassen des Mercedes gekommen sein soll. Bevor aber die von Zeugen alarmierte Polizei eintraf, verschwand der Mercedes und die Insassen des Audi A8 spurlos.

Zurück blieb eine teilweise zerstörte Parzelle einer Kleingartenanlage. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Beamte vor Ort sagte, es könnte sich bei der Auseinandersetzung um „Familienstreitigkeiten“ gehandelt haben.