Wohnungsmarkt Berlin: Vermieterin verlangt Schwangerschaftstest von Bewerberin

Wer in Berlin schon einmal auf der Suche nach einer Wohnung oder einem WG-Zimmer war, kennt die Probleme: Absagen am laufenden Band oder erst gar keine Antworten, überfüllte Besichtigungen, monatelanges Suchen und Unsicherheit darüber, was Vermieter für Unterlagen für die Anmietung verlangen dürfen. Was eine junge Frau jetzt offenbar bei der Wohnungssuche in Berlin erlebt hat, ist aber besonders dreist.

Zuvor hatte die Frau sich über die Plattform WG-Gesucht für eine Wohnung in Berlin-Schöneberg beworben. Per E-Mail habe sie von der Vermieterin einen Link erhalten, über den sie einen Besichtigungstermin buchen sollte, schilderte sie dem Nachrichtenportal t-online.

Wohnungssuche Berlin: Nachweis darüber, dass keine Kinder mit einziehen

Um einen Besichtigungstermin zu erhalten, soll die Vermieterin jedoch Bedingungen gestellt haben, die die Frau stutzig machen. Für die Anmietung der Wohnung müsse ein Nachweis erfolgen, dass keine Kinder mit einziehen. „Zudem muss nachgewiesen werden, dass keine Schwangerschaft besteht“, soll die Vermieterin geschrieben haben. Sie solle eine von der Vermieterin beauftragte Ärztin kontaktieren, bei der sie „kostenlos online nachweisen“ könne, dass sie nicht schwanger sei oder bereits Kinder habe.

Auf die Forderung ging die junge Frau aber nicht ein. „Meine Verzweiflung ist zwar groß, aber mein Gerechtigkeitssinn ist größer“, gab sie im Gespräch mit t-online an.

Mietinteressentin erhielt Absage wegen „unrechtmäßiger Beschuldigung“

Auf ihre Antwort, dass dieses Vorgehen nicht legal sei, soll die Vermieterin zurückgeschrieben haben, dass sie als private Vermieterin selber festlegen dürfe, zu welchen Bedingungen sie die ausgewiesene Wohnung anbiete. Nach einer weiteren E-Mail, in der die Bewerberin sich auf ihre Persönlichkeitsrechte und das Grundgesetz berief, soll die Vermieterin ihr eine Absage für die Wohnung, wegen „unrechtmäßiger Beschuldigung“ und „unangemessenen Verhaltens gegenüber den Vermietern“ erteilt haben. Bei WG-Gesucht seien kurz darauf sowohl die Anzeige als auch das Konto der Vermieterin verschwunden – noch bevor sie die Anzeige habe melden können.

Wohnungsmarkt: Wie viel müssen Mieter von sich preisgeben?

Die Erfahrung der jungen Frau ließ auf Twitter eine Diskussion darüber ausbrechen, wie viel Mieter und Mieterinnen von sich preisgeben müssen, wenn sie eine Wohnung anfragen. Der auf Mietrecht spezialisierte Anwalt Christoph Albrecht, sagte dem Portal, die bloße Frage nach einer Schwangerschaft seitens eines Vermieters sei erstmal nicht verboten. „Ich würde Mietern in diesem Fall aber raten, zu lügen“, so Albrecht. Es handle sich um eine sogenannte „Nicht-Frage“, die nicht wahrheitsgemäß beantwortet werden müsse.

Ich bin selten sprachlos, aber diese Übergriffigkeit ist schon ein anderes Level.



In Berlin verlangen Vermieter, dass Frauen einen Schwangerschaftstest bei einem vorgegeben Arzt machen, wenn sie sich für eine Wohnung bewerben.@Anwalt_Jun, das kann doch nicht legal sein.

/PM pic.twitter.com/hKHoK8wId1 — UnionWatch / @watch_union@mastodon.social (@watch_union) April 13, 2023

Vermieter dürften es Mietern auch nicht verbieten, mit Kindern einzuziehen, so Albrecht. Das gehöre zum Gebrauchsrecht an der Wohnung, das Mieterin durch das Mietverhältnis erhalten. Im Zweifel dürfe man auch darüber lügen,.

Möglicher Betrugsversuch könnte Grund für die seltsame Forderung sein

Auf Twitter veröffentlichte die junge Frau ebenfalls Screenshots vom Mail-Verkehr mit der vermeintlichen Vermieterin.

Unklar bleibt, was die Vermieterin mit ihrem Vorhaben bezwecken wollte. In den Twitter-Kommentaren wies jemand darauf hin, dass es sich um einen Betrugsversuch handeln könnte.