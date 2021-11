Berlin - In den Vivantes-Kliniken in Berlin herrscht ab Freitag (26. November) Besuchsverbot. Das teilte Vivantes am Donnerstag auf seiner Internetseite mit. Ausnahmen könnten bei Kindern, werdenden Eltern und Schwerstkranken vereinbart werden, hieß es. Dafür müsse mit dem behandelnden Arzt gesprochen werden.

Betroffen sind diese Kliniken in Berlin: Auguste-Viktoria-Klinikum

Humboldt-Klinikum

Klinikum Am Urban

Klinikum Kaulsdorf

Klinikum im Friedrichshain

Standort Prenzlauer Berg

Klinikum Neukölln

Klinikum Spandau

Wenckebach-Klinikum

Ida-Wolff-Krankenhaus