Berlin - Der Berliner Senat hat sich am Donnerstag darauf verständigt, nach den Osterferien wieder mit dem Präsenzunterricht an den Schulen zu starten. Ab Montag werden die Grundschulen und Abschlussklassen im Wechselunterricht beginnen.

Die Klassen 7 bis 9 sind zunächst weiterhin vom Präsenzunterricht ausgeschlossen – sie sollen erst dann im Wechselmodell und halbierter Klassengröße in den Präsenzunterricht zurückkehren, wenn der Abiturjahrgang die Schule verlassen hat. Das wird voraussichtlich am 19. April der Fall sein. Ab diesem Tag führt Berlin auch eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler ein. Zwei Tests pro Woche sollen verpflichtend sein, wie die Senatsverwaltung für Bildung mitteilte. Die Tests sollen dann nicht mehr zu Hause, sondern in der Schule durchgeführt werden.