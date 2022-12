Berlin: Wachmann bei Maskenpflicht-Kontrolle in Bus angegriffen

Zwei Männer fielen durch ihr lautstarkes Verhalten in dem Bus auf. Als das Sicherheitspersonal sie an einer Haltestelle hinausbegleitete, griff einer der Männer zum Pfefferspray.

Ein Angestellter eines für die BVG tätigen Sicherheitsunternehmens ist am Dienstagabend in Marzahn angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 24-Jährige gemeinsam mit seinem Kollegen gegen 20 Uhr in einem Bus der Linie 154 unterwegs, um dort die Maskenpflicht zu kontrollieren. Den beiden fielen zwei Männer durch lautstarkes Verhalten auf, welche sie an der Haltestelle Walter-Felsenstein-Straße aus dem Linienbus begleiteten.

Unmittelbar nach dem Aussteigen sprühte einer der beiden Männer dem 24-jährigen Wachmann Pfefferspray ins Gesicht und entkam anschließend mit seinem Begleiter unerkannt zu Fuß. Der 21 Jahre alte Kollege blieb unverletzt und zog den Attackierten zurück in das Fahrzeug.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Augenreizungen des Mannes und brachten ihn zur weiteren Behandlung in eine Augenklinik. Die Kriminalpolizei ermittelt.