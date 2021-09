Giffey nennt keine Vorliebe für künftige mögliche Koalitionspartner

Die Berliner SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey hält sich alle Koalitionsoptionen offen. Auf die Frage, ob nach der Abgeordnetenhauswahl auch ein Bündnis mit CDU und FDP möglich wäre, sagte Giffey am Freitag im Tagesspiegel-Talk: „Es ist notwendig, dass wir Berlin so gestalten, dass das der modernste Wirtschafts- und Technologiestandort Europas wird im nächsten Jahrzehnt, dass wir genug Wohnraum bauen, dass wir die Klimawende schaffen und dass wir entsprechend auch dafür sorgen, dass jedes Kind hier die Chance hat auf ein selbstbestimmtes Leben, gute Bildung.“ Außerdem gehe es um eine funktionierende Verwaltung und um eine sichere Stadt.

„Mit wem mir das machen, das wird Gegenstand der Sondierungsgespräche und der Koalitionsverhandlungen sein“, sagte Giffey. Sie bekräftigte, dass die SPD in keine Gespräche und Koalitionsverhandlungen mit der AfD gehen wolle. „Eine Zusammenarbeit mit der AfD ist die rote Linie.“ In jüngsten Umfragen liegt die SPD in Berlin vorn. Am 26. September wird neben dem neuen Bundestag auch ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Im ZDF-„Morgenmagazin“ war Giffey am Dienstag der Frage nach der Zukunft der rot-rot-grünen Koalition ausgewichen. Sie bekennt sich anders als Linke und Grüne nicht zur Fortsetzung der ersten rot-rot-grünen Landesregierung, die seit 2016 regiert.

Hygienemaßnahmen sollen Wahl in Berlin sicher machen

Um Ansteckungen mit dem Coronavirus so weit wie möglich zu verhindern, gelten am Wahltag in Berlin besondere Schutzmaßnahmen. So muss nach Angaben der Landeswahlleitung am 26. September in den Wahllokalen eine OP- oder FFP2-Maske getragen werden. Gleichzeitig dürfen sich dort nur so viele Wahlberechtigte aufhalten, dass es nicht zu einer Staubildung kommt. Warteschlangen müssen außerhalb des Wahlraumes gebildet werden, dabei gilt auch der Mindestabstand von 1,5 Metern.

Die Wahllokale sind mit Spuckschutzwänden, Desinfektionsmitteln und einem ausreichenden Vorrat an Masken und Stiften ausgestattet, wie Landeswahlleiterin Petra Michaelis am Donnerstag weiter mitteilte. Wahlberechtigte werden aus hygienischen Gründen dennoch gebeten, ihre eigenen Stifte mitzunehmen.

Geimpfte oder genesene Wahlhelferinnen und Wahlhelfer dürfen während der Stimmabgabe, wenn sie durch Spuckschutzwände geschützt sind, die Maske absetzen. Bei der Auszählung des Ergebnisses nach Schließung der Wahllokale müssen diese Wahlhelfenden ebenfalls keine Maske tragen. Die Wahlbeobachtung im Wahllokal ist unter Einhaltung des Mindestabstands möglich.

Absagen von Wahlhelfern beunruhigen Landeswahlleitung nicht

Absagen für den Einsatz als Wahlhelfer gibt es in Berlin weiterhin regelmäßig, aber nach Einschätzung der Landeswahlleitung in überschaubarem Ausmaß. „Die Größenordnung liegt auf dem Niveau der vergangenen Wahlen“, sagte der Leiter der Geschäftsstelle, Geert Baasen, der Deutschen Presse-Agentur. „Es gibt jeden Tag Absagen, aber immer auch noch Leute, die Interesse bekunden. Das hält sich ungefähr die Waage.“ Negative Auswirkungen auf den Wahltag am 26. September seien nicht zu befürchten: „Ich bin da entspannt“, sagte Baasen. „Es ist nicht absehbar, dass Wahlhelfende fehlen werden.“

Im Frühsommer hatte es in Berlin eine Diskussion darüber gegeben, ob zahlreiche Menschen das Impfangebot für Wahlhelfer ausnutzen und nach der Impfung die Zusage, am Wahltag ehrenamtlich aktiv zu werden, wieder zurückziehen würden. Berlin sucht für den Wahltag diesmal mehr als 34.000 ehrenamtliche Wahlhelfer. Das sind rund 14.000 mehr als bei vergangenen Wahlen.

Berlins CDU-Spitzenkandidat Wegner: „Der Wind bläst uns ins Gesicht!“

Die schlechten Umfragewerte der CDU im Bund schmälern nach Überzeugung von Berlins CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner auch die Chancen bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Die Bundes-CDU falle derzeit überall in Umfragen zurück, sagte Wegner im RBB-Inforadio. „Das gehört ja einfach zur Wahrheit: Zurzeit bläst der Wind nicht von hinten, sondern stark ins Gesicht“, so der Berliner Landesvorsitzende, der Nachfolger von Michael Müller (SPD) im Roten Rathaus werden will. „Wir haben zurzeit einen Bundestrend, der für die CDU nicht gut ist. Und das spüren wir auch in Berlin.“ Dennoch halte er am Ziel der CDU fest, bei der Abgeordnetenhauswahl am 26. September stärkste Kraft zu werden.

„Und das zweite Ziel ist für mich auch klar: Berlin braucht einen neuen Politikstil, einen echten Politikwechsel“, sagte Wegner. „Und das geht nur ohne Rot-Rot-Grün. Deswegen wollen wir, dass Rot-Rot-Grün keine eigene Mehrheit mehr hat.“ Auf mögliche Koalitionen legte sich Wegner nicht fest. Ein Bündnis mit der AfD schließe er allerdings aus: „Die AfD ist mein politischer Feind. Sie will eine andere Stadt, eine andere Gesellschaft“, so der CDU-Spitzenkandidat. „Mit dieser AfD kann man die Zukunft dieser Stadt nicht gestalten.“

FDP-Landeschef Meyer hält Koalition mit SPD und CDU für möglich

Der Berliner FDP-Landesvorsitzende Christoph Meyer kann sich eine sogenannte Deutschland-Koalition mit SPD und CDU nach der Abgeordnetenhauswahl am 26. September vorstellen. „Ich erkenne jedenfalls eine Bewegung in die Richtung“, sagte Meyer der Zeitung Welt. „Während Linke und Grüne die letzten fünf Regierungsjahre vollkommen unreflektiert und unkritisch als Erfolg werten, hat die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey signalisiert, so nicht weitermachen zu wollen.“

Ob Giffey die Bereitschaft habe, sich von Rot-Rot-Grün zu lösen und dafür eine Mehrheit in der SPD habe, wisse er nicht. „Das wird Frau Giffey mit ihrer Partei klären müssen. Jedenfalls sieht die SPD-Kandidatin in zentralen Politikfeldern offensichtlich wenig Schnittmengen mit den Grünen und den Linken“, sagte Meyer. „Ich werbe deshalb für eine starke FDP, die sie nach der Wahl daran erinnern kann.“

Eine Koalition mit den Berliner Grünen ist für den FDP-Politiker kaum vorstellbar: „Diese Unversöhnlichkeit, die gerade aus dem Kreuzberger Teil der Grünen in den ganzen Landesverband strahlt, würde eine Zusammenarbeit sehr, sehr schwer machen“, sagte Meyer. „Während in vielen anderen Landesverbänden der Grünen bei einer Regierungsbeteiligung eine gewisse Anpassung der Ideologie an die Realität festzustellen ist, gilt das für Berlin nicht.“

Hier seien die Grünen in der Regierung extremer, radikaler, unversöhnlicher geworden. „Sie betreiben eine Politik gegen die Hälfte der Stadt, was zentrale Themen wie Wohnen oder Mobilität angeht.“ Teile der Grünen hätten außerdem ganz offensichtlich ein pervertiertes Verständnis von Verfassung und Rechtsstaatlichkeit, sagte Meyer. „Das ist nach meiner Überzeugung kein geeigneter Partner für die FDP. Ich finde es wichtig, das vor der Wahl auch einmal deutlich so auszusprechen.“