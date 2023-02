Berlin-Wahl: 450 ungezählte Briefwahlzettel gefunden

In Lichtenberg sind offenbar Hunderte ungezählte Wahlzettel von Briefwählern aufgetaucht. Bis Freitag sollen die Stimmen ausgezählt sein.

Nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus sind in Lichtenberg rund 450 ungezählte Wahlscheine aus Briefwahlunterlagen aufgetaucht. Das gab der Berliner Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Mittwoch in einer Sitzung des Berliner Senats bekannt. Bröchler sagte weiter: „Keine Stimme wird verloren gehen“. Bis Freitag sollen die Stimmen ausgezählt sein.

Dass die Stimmen zunächst nicht ausgezählt worden seien, führt Bröchler auf eine „missliche Kommunikation“ zwischen den Zuständigen zurück. „Die Zettel waren vorhanden, wurden aber nicht richtig weitergeleitet“, so der Wahlleiter. Der zuständige Bezirkswahlausschuss müsse die genauen Gründe für die Wahlpanne noch klären.

Die genaue Zahl der Briefe teilte Bröchler nicht mit, die Zahl 450 sei etwa die Größenordnung. Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte, dass es zu weiteren Vorfällen gekommen sei.

Berliner SPD mit nur 105 Stimmen Vorsprung auf Platz zwei

Laut Bröchler habe es bei der Wahl insgesamt 63 Prozent Wahlbeteiligung gegeben, 44 Prozent davon waren Briefwähler.

Die Berliner SPD liegt nach dem vorläufigen Endergebnis nur 105 Stimmen vor den Grünen. Grüne-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hatte zuvor angekündigt, das Ergebnis zu akzeptieren. „105 Stimmen sind 105 Stimmen“, sagte die Grünen-Spitzenkandidatin am Montag bei einer Pressekonferenz. (mit dpa)