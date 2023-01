Wahlwiederholung in Berlin: OSZE will keine Beobachter schicken

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) will keine Wahlbeobachter zur Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahl schicken. Die Entsendung einer Beobachtermission werde als nicht notwendig erachtet, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Diesen hatte eine OSZE-Delegation nach einer Begutachtung der Wahlvorbereitungen erstellt.

Die Delegation habe „großes Vertrauen“ in die Fähigkeit der Berliner Wahlbehörden, die Wiederholungswahl auszurichten, hieß es weiter. Zudem seien bereits einige von einer Expertenkommission empfohlene Veränderungen umgesetzt worden. Die Entsendung einer Beobachtermission werde daher nicht empfohlen.

OSZE-Delegation machte sich Bild von Wahlvorbereitungen in Berlin

Die OSZE-Delegation hatte sich vor rund zwei Wochen in der Hauptstadt aufgehalten, um sich ein Bild von den Wahlvorbereitungen zu machen. Sie war auf Betreiben des Landeswahlleiters Stephan Bröchler vom Auswärtigen Amt und Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) eingeladen.

Die Wahlen in Berlin am 26. September 2021 Jahres waren teilweise chaotisch abgelaufen, wurden deshalb vom Berliner Verfassungsgerichtshof für ungültig erklärt und sollen am 12. Februar wiederholt werden. Bei dem Urnengang fehlten in manchen Wahllokalen Stimmzettel, andere blieben länger geöffnet als vorgesehen. Vielerorts bildeten sich lange Warteschlangen.

Giffey zur OSZE-Entscheidung: „Vielleicht auch ein positiver Zwischenstand“

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey wertet die Ankündigung der OSZE als gutes Zeichen. „Das ist vielleicht auch ein positiver Zwischenstand“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag. „Der Stand der Vorbereitung ist so gut, dass die OSZE davon Abstand nimmt.“

Jetzt müsse es darum gehen, eine reibungslose Wahl vorzubereiten, so Giffey. „Das passiert gerade.“ Es gebe viele sehr engagierte Wahlhelfer, Schulungen fänden statt, die nötigen Materialien würden mit großem logistischem Aufwand vorbereitet, die Briefwahl sei schon im Gange. „Die Vorbereitungen laufen gut. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch eine technisch gut organisierte Wahl hier abliefern werden.“

Giffey verwies darauf, dass bei den Unterlagen für gut 2,4 Millionen Wahlberechtigte für das Abgeordnetenhaus auch mal der eine oder andere Fehler passiere. „All diese kleineren Dinge, die korrigiert werden, sind keine problematischen, für den reibungslosen Wahlverlauf kritischen Punkte.“ Das habe Spranger am Dienstag auch im Senat deutlich gemacht.