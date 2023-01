Berlin-Wahl: Neuköllns Ex-SPD-Bürgermeister unterstützt die CDU

Der langjährige Ex-Bürgermeister von Neukölln und Förderer von Franziska Giffey, Heinz Buschowksy, fällt seiner Heimatpartei und der Regierenden Bürgermeisterin in den Rücken. Der SPD-Politiker unterstützt die CDU für die anstehende Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar. Am Freitag nimmt Buschkowsky nach einem Bericht der B.Z. an der Bürgersprechstunde der CDU-Abgeordneten Stefanie Bung teil.

Der ehemalige Bürgermeister von Neukölln hatte sich zuletzt nach den Ausschreitungen der Silvesternacht gegen Giffey gestellt. Buschkowsky sagte, die Krawalle seien vom Senat so gewollt gewesen, weil Berlin bunt und lustig sein wolle. Die Regierende Bürgermeisterin rede nur und am Ende passiere gar nichts.

In einem Gastbeitrag für die B. Z. schrieb Buschkowsky Anfang Januar: „Unsere Regiermeisterin ist empört. So geht das nicht, sagt sie. Darüber müssen wir reden. Wir haben jetzt ein Jahr Zeit zu reagieren, damit uns nächstes Silvester nicht wieder das Gleiche passiert. Doch, gnädige Frau, genau so wird’s kommen, wenn das System der organisierten Tatenlosigkeit weiter Platz greift.“ In einem Radiointerview im Oktober attestierte er Giffey „Aufstiegsgeilheit“.