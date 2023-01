Berlin-Wahl: Wahl-O-Mat geht Mittwoch online

Die Abgeordnetenhaus-Wahl und die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen werden am 12. Februar in Berlin wiederholt. Es gibt auch wieder den Wahl-O-Mat im Netz.

Der sogenannte Wahl-O-Mat zur Berliner Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar wird am Mittwoch freigeschaltet. Mithilfe des Online-Angebots können Nutzerinnen und Nutzer ihre eigenen politischen Positionen mit denen der zur Wahl zugelassenen Parteien vergleichen, teilten die Landeszentrale für politische Bildung und der Berliner Senat am Freitag mit.

Zu den Wahl-O-Mat-Thesen hätten sich 31 von 33 Parteien geäußert, die mit einer Bezirks- oder Landesliste zur Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl antreten.

Fast alle Parteien, die in Berlin antreten, halfen bei der Produktion mit

Der Wahl-O-Mat Berlin entstand in Kooperation zwischen der Berliner Landeszentrale für politische Bildung und der Bundeszentrale für politische Bildung. Für den Wahl-O-Mat zur Wiederholungswahl des Berliner Abgeordnetenhauses 2023 wurden einige Thesen Ende 2022 neu erarbeitet, andere Thesen stammen aus dem Wahl-O-Mat Berlin 2021. Das Redaktionsteam zur Wiederholungswahl setzte sich aus Mitgliedern des Redaktionsteams von 2021 zusammen und wurde um einzelne Mitglieder ergänzt.

Das Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es den Angaben zufolge seit 2002. Er soll insbesondere junge Wahlberechtigte informieren und zur Wahl „mobilisieren“. Bei den vergangenen beiden Berliner Wahlen wurde der Wahl-O-Mat jeweils rund eine Million Mal genutzt.