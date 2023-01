Berlin-Wahl: Wahl-O-Mat ist seit heute online

31 Parteien, die bei der Berlin-Wahl am 12. Februar antreten, halfen bei der Entwicklung des Wahl-O-Maten mit. Er soll Wählern eine Entscheidungshilfe sein.

Die Spitzenkandidaten von Grüne und Linke, Bettina Jarasch und Klaus Lederer, bei der Vorstellung des Wahl-O-Maten am Mittwoch. dpa/Bernd von Jutrczenka

Der sogenannte Wahl-O-Mat zur Berliner Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar ist am Mittwoch freigeschaltet worden. Mithilfe des Online-Angebots könnten Nutzerinnen und Nutzer ihre eigenen politischen Positionen mit denen der zur Wahl zugelassenen Parteien vergleichen, teilte die Landeszentrale für politische Bildung in Berlin mit.

Zu den Wahl-O-Mat-Thesen hätten sich 31 von 33 Parteien geäußert, die mit einer Bezirks- oder Landesliste zur Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl von 2021 antreten. Für die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses 2023 seien einige Thesen Ende 2022 neu erarbeitet worden, andere Thesen stammen aus dem Wahl-O-Mat Berlin 2021. Dabei geht es für die Nutzer darum, herauszufinden, welche der zur Wahl zugelassenen Parteien den eigenen Positionen am nächsten stehen.

Wahl-O-Mat wurde bei den vergangenen Berliner Wahlen rund eine Millionen Mal genutzt

Den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es den Angaben zufolge seit 2002. Er ist vor Wahlen auf Bundes- und Landesebene im Einsatz. Er soll insbesondere junge Wahlberechtigte informieren und zur Wahl „mobilisieren“.

Bei den vergangenen beiden Berliner Wahlen sei der Wahl-O-Mat jeweils rund eine Million Mal genutzt worden, hieß es. Zum Start des Berliner Wahl-O-Mat am Mittwoch in der Berliner Landeszentrale für politische Bildung testeten Vertreter der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien das Online-Angebot live.