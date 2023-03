Berlin-Wahl: Das sind die Chefverhandler von CDU und SPD

Am Donnerstag starten die Koalitionsverhandlungen. Am Montag wurden die Leiter der einzelnen Arbeitsgruppen festgelegt.

CDU und SPD in Berlin haben am Montag festgelegt, wer für die jeweilige Partei bei den Koalitionsverhandlungen welche Arbeitsgruppe leitet.

Die Leiter der Verhandlungsgruppen: Haushalt und Finanzen: Christian Goiny (CDU) und Torsten Schneider (SPD)

Christian Goiny (CDU) und Torsten Schneider (SPD) Verwaltungsreform und Digitalisierung: Dirk Stettner (CDU) und Kian Niroomand (SPD)

Dirk Stettner (CDU) und Kian Niroomand (SPD) Stadt der Vielfalt, Integration, Antidiskriminierung: Matthias Steuckardt (CDU) und Raed Saleh (SPD)

Matthias Steuckardt (CDU) und Raed Saleh (SPD) Inneres und Justiz: Frank Balzer (CDU) und Iris Spranger (SPD)

Frank Balzer (CDU) und Iris Spranger (SPD) Bildung, Jugend, Familie: Katharina Günther-Wünsch (CDU) und Ellen Haußdörfer (SPD)

Katharina Günther-Wünsch (CDU) und Ellen Haußdörfer (SPD) Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen: Stefan Evers (CDU) und Cansel Kiziltepe (SPD)

Stefan Evers (CDU) und Cansel Kiziltepe (SPD) Mobilität und Klimaschutz: Manuela Anders-Granitzki (CDU) und Sven Heinemann (SPD)

Manuela Anders-Granitzki (CDU) und Sven Heinemann (SPD) Arbeit und Soziales : Ottilie Klein (CDU) und Lars Düsterhöft (SPD)

Ottilie Klein (CDU) und Lars Düsterhöft (SPD) Wirtschaft, Energie, Betriebe: Manja Schreiner (CDU) und Michael Biel (SPD)

Manja Schreiner (CDU) und Michael Biel (SPD) Gesundheit und Pflege: Falko Liecke (CDU) und Bettina König (SPD)

Falko Liecke (CDU) und Bettina König (SPD) Wissenschaft und Hochschulen: Adrian Grasse (CDU) und Ina Czyborra (SPD)

Adrian Grasse (CDU) und Ina Czyborra (SPD) Kultur, Medien, Kirchen: Robbin Juhnke (CDU) und Melanie Kühnemann-Grunow (SPD)

Robbin Juhnke (CDU) und Melanie Kühnemann-Grunow (SPD) Sport und Bürgerschaftliches Engagement: Stephan Standfuß (CDU) und Dennis Buchner (SPD)

CDU und SPD wollen am Donnerstag Koalitionsverhandlungen beginnen. Die ersten Treffen der Arbeitsgruppen sind für Beginn nächster Woche geplant. Ist die Arbeit in den unterschiedlichen Arbeitsgruppen beendet, ist auch der Koalitionsvertrag fertig und die Parteien geben ihre Senatoren bekannt. Die SPD hat sich dafür den 1. April als Frist gesetzt.

Berliner SPD-Mitglieder sollen über Koalitionsvertrag abstimmen

Die Berliner SPD will ihre Mitglieder im Fall erfolgreicher Verhandlungen mit der CDU im April über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Das teilte die Partei am Montagabend im Anschluss an eine Landesvorstandssitzung mit. Die dafür nötigen Briefwahlunterlagen sollen bis zum 8. April per Post an die wahlberechtigten Mitglieder verschickt werden. Als Stichtag für die Abstimmung wurde der 21. April, 23.59 Uhr, festgelegt. Stimmberechtigt sind den Angaben zufolge alle Mitglieder der Berliner SPD, die bis zum 24. Februar aufgenommen wurden.

Das Mitgliedervotum ist der SPD zufolge wirksam, wenn die Mehrheit der Abstimmenden zugestimmt und sich mindestens ein Fünftel der Stimmberechtigten an der Abstimmung beteiligt haben. Die Auszählung soll am 23. April erfolgen und das Ergebnis unmittelbar danach bekanntgegeben werden.