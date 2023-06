Berlin-Waidmannslust: 83-jährige Frau bei Brand auf dem Balkon verletzt

Eine Frau ist am Donnerstagnachmittag bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wurden die Einsatzkräfte in den Ortsteil Waidmannslust alarmiert. Einer jugendlichen Passantin war gegen 16.30 Uhr auf ein Feuer auf einem Balkon am Nagolder Pfad aufgefallen.

Die 83-jährige Mieterin der betroffenen Wohnung versuchte noch, den Brand selbstständig zu löschen, was ihr jedoch nicht gelang. Eingetroffene Brandbekämpfer brachten die Seniorin in Sicherheit und löschten das Feuer. Rettungskräfte brachten sie wegen erlittener Verbrennungen im Gesicht und an einem Arm, anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.