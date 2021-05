Berlin - Im Rathaus in Berlin-Mitte kam es am Donnerstag zu einem Wassereinbruch, bei dem auch Teile der Decke einstürzten. Wie die Berliner Feuerwehr auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigte, verständigten Mitarbeiter des Rathauses die Feuerwehr gegen 11.40 Uhr. Denn Wasser lief an den Wänden und Treppen innerhalb des Gebäudes herunter. Den sechs Einsatzkräften blieb die Ursache zunächst unklar. Um Stromausfälle zu vermeiden, wurde auf mehren Etagen der Strom ausgestellt.

Während die Einsatzkräfte das Gebäude auf weitere Schäden untersuchten, stürzte ein Teil der Zwischendecke ein und fiel in das Foyer des Rathauses. Auf einem Video des Bezirksstadtrates Berlin-Mitte, Carsten Spallek (CDU), ist zu sehen, dass das Wasser mit großer Wucht in das Foyer niederprasselte.

Später stellte sich heraus: Ein defektes Fallrohr war die Ursache für den Wassereinbruch. Dem starken Regen am Donnerstagmittag konnte es höchstwahrscheinlich nicht standhalten.

Wasser-Einbruch im Rathaus Mitte in der Karl-Marx-Allee. Feuerwehr und THW sind vor Ort. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir bereits einen ähnlichen Schaden. Der Vermieter hat ihn zwar beseitigt, aber richtig erfolgreich scheint es nicht gewesen zu sein 😖 pic.twitter.com/C0LTAe430b — Carsten Spallek (@CarstenSpallek) May 13, 2021

Nach Rund zwei Stunden und 40 Minuten konnten die Einsatzkräfte ihren Einsatz beenden. Experten sollen nun prüfen, wann das Gebäude wieder öffnen kann.