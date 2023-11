Berlin: Wassertemperatur in Hallenbädern steigt wieder

Besucher der Berliner Bäder können in den kommenden Tagen wieder auf höhere Temperaturen in den Hallenbädern hoffen. Wie Thomas Härtel, Präsident des Landessportbundes Berlin (LSB) der Deutschen Presse-Agentur sagte, wird die Wassertemperatur wieder angepasst. „Ich habe jetzt aber noch nicht das letzte Signal, wann auf die angemessene Temperatur von 27, 28 Grad umgestellt wird. Ich gehe davon aus, dass es geschehen wird, zumal auch die Saunen wieder öffnen“, so Härtel.

Im vergangenen Jahr wurde aufgrund der Energiekrise die Wassertemperatur in den Hallenbädern auf maximal 26 Grad eingestellt. „Die Bäderbetriebe hatten wirkliche Probleme aufgrund der Energiekrise. Die Mehrkosten gehen in die Millionen. Da ergab die Reduzierung der Wassertemperatur für die Allgemeinheit Sinn, machte aber dem Leistungssport zu schaffen“, sagte Härtel.

Saunen in Berliner Bädern wieder geöffnet

Im Oktober wurden nach drei Jahren Pause wieder die Saunen in vielen Berliner Bädern geöffnet. Die Saunen wurden im März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Die Energiekrise im vergangenen Jahr verhinderte weiter den regulären Betrieb. Größere und gut ausgelastete Sauna-Anlagen sollen immer dann öffnen, wenn die jeweilige Schwimmhalle für die Öffentlichkeit zugängig ist – in der Regel jeden Tag.

Zwischen 63.000 und 10 Millionen Kilowattstunden verbrauchen die Berliner Schwimmbäder im Jahr für Wärme. Den höchsten Verbrauch mit 10,3 Millionen Kilowattstunden hat die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark im Prenzlauer Berg.