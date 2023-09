Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein hat sich in der Nacht zum Sonntag eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 31-Jährige war Beamten gegen 3.15 Uhr auf der Triftstraße in Berlin-Wedding aufgefallen, als er mit einem Audi in zweiter Reihe hielt und anschließend eine Person aus dem Wagen stieg. Als er weiterfuhr, wollten die Einsatzkräfte ihn überprüfen.

Trotz der Stoppsignale am Streifenwagen hielt der Mann nach Angaben der Polizei nicht an, sondern beschleunigte den Wagen und raste weiter in Richtung Luxemburger Straße. Die Beamten verfolgten ihn mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Dabei fuhr der Verdächtige ungebremst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampelkreuzung. Auf Höhe der Schulstraße / Maxstraße befanden sich Fußgänger auf der Fahrbahn, die laut Polizei dem Auto gerade noch rechtzeitig ausweichen konnten.

Raser verliert Kontrolle über das Auto und leistet Widerstand bei Festnahme

Der Raser habe bei seiner Flucht noch einige weitere Ampelkreuzungen ungebremst bei rotem Ampellicht überquert und so andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, die zum Teil nur mit heftigen Bremsmanövern eine Kollision verhindern konnten. Auf der Schulstraße / Müllerstraße / Luxemburger Straße verlor der Raser Fahrer beim Rechtsabbiegen die Kontrolle über das Fahrzeug, woraufhin dieses gegen eine Ampel prallte. Der Fahrer stieg aus und flüchtete den Angaben zufolge zu Fuß in Richtung Seestraße.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Polizisten konnten ihn schließlich kurz darauf einholen und überwältigen. Bei seiner Festnahme habe er sich laut Polizei erheblich gewehrt und einen Beamten am Schienbein verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Promillewert von mehr als 1,6, woraufhin ihm in einem Polizeigewahrsam Blut abgenommen wurde. Sein Auto wurde nach richterlicher Anordnung als Beweismittel beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahrerflucht und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.