Wedding: Drogenkonsum am Leopoldplatz hat zugenommen Immer mehr Drogensüchtige gibt es am Leopoldplatz in Berlin-Wedding. Deshalb soll dort künftig ein sogenanntes Drogenkonsummobil stehen. dpa

Der Leopoldplatz in Wedding soll bald ein sogenanntes Drogenkonsummobil bekommen. Benjamin Pritzkuleit

Berlin -Wegen der steigenden Zahl von Rauschgiftsüchtigen am Leopoldplatz in Berlin-Wedding soll dort künftig ein sogenanntes Drogenkonsummobil stehen. Das ist eine Art Wohnmobil, in dem Süchtige unter Aufsicht ihre harten Drogen spritzen oder rauchen können. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Freitag mit. „Das Ausmaß des Drogenkonsums auf dem Leopoldplatz in Mitte hat in den vergangenen Monaten weiter stetig zugenommen und zu ansteigender Belastung im öffentlichen Raum geführt“, hieß es. Ab April soll es das neue Angebot in Wedding geben.