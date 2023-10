Zwei Frauen haben am Mittwochvormittag einen 65-Jährigen in Wedding bestohlen. Nach Angaben der Polizei am Donnerstag sollen die Frauen, 24 und 19 Jahre alt, dem Mann in der Pankstraße gegen 10.45 Uhr sexuelle Handlungen angeboten und ihn umarmt haben. Dabei sollen sie ihm Geld aus seiner Geldbörse, die in seiner Hosentasche steckte, geklaut haben.

Der 65-Jährige bemerkte dies kurze Zeit später und versuchte, den beiden Frauen hinterherzulaufen, holte sie aber nicht mehr ein. Gegen 12.45 Uhr soll der 65-Jährige die beiden Tatverdächtigen in der Prinzenallee wiedererkannt haben und sie zur Rede gestellt haben. Die Tatverdächtigen gingen weiter, konnten aber später von alarmierten Polizisten festgenommen werden.

Zwei Frauen sollen gestern in #Gesundbrunnen einen Mann angesprochen & ihn mit dem Trick des Umarmens beklaut haben. Er bemerkte den Verlust, erkannte die beiden später wieder & rief unsere Kolleg. ➡️#Festnahme

Informationen zu den Tricks der Diebe:https://t.co/hHUqpwFEPz

^tsm pic.twitter.com/YE8PdfxiFn — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 5, 2023