Messerstecherei und Schlägerei: Mehrere Gewalttaten in der Schulstraße

Am Dienstagabend kam es in Berlin-Wedding zu zwei gewalttätigen Auseinandersetzungen. Unter anderem wurde ein Mann mit einem Messer niedergestochen.

Am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr ist es in der Berliner Schulstraße in einer Lokalität zu einem Streit gekommen, der sich anschließend auf den Gehweg verlagerte. Nach einem Bericht von vor Ort, wurde ein Mann nach ersten Erkenntnissen durch einen Messerstich schwer verletzt. Der Verletzte wurde vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitätern versorgt. Er wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert. Zu der gefährlichen Körperverletzung ermittelt nun ein Fachkommissariat der Berliner Polizei.

Schlägerei: Polizei nimmt jungen Mann fest

Einige Stunden später – gegen 0.30 Uhr – kam es zu einer zweiten Auseinandersetzung an der Schulstraße/Müllerstraße. Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort gerieten mehrere Personen in einen handfesten Streit. Nach der Schlägerei wurden zwei Personen von Notfallsanitätern behandelt, beide kamen in ein Krankenhaus. Vor Ort wurde ein junger Mann vorläufig festgenommen. Die Beamten der Berliner Polizei ermitteln zu der Körperverletzung und den Hintergründen.

Beamte der Berliner Polizei ermitteln nach der Prügelei zwischen mehreren Personen in Berlin-Wedding. Morris Pudwell