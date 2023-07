Wedding: Männer wollen ohne Einladung auf Abifeier – Verletzte

Drei Unbekannte wollen in Wedding uneingeladen an einer Abifeier teilnehmen. Als ihnen der Einlass verwehrt wird, greifen sie Gäste an.

Drei Unbekannte haben auf einer Abifeier in Berlin-Wedding mehrere Gäste verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollten die drei Männer am Freitag gegen 22.30 Uhr ohne Einladung an der Party in einem Festsaal in der Lindower Straße teilnehmen. Als ihnen der Einlass verwehrt wurde, griffen sie die Gäste am Eingangsbereich unvermittelt an.

Eine der Täter sprühte Reizstoff in Richtung der Abiturientinnen und Abiturienten. Die drei Männer flüchteten anschließend in Richtung des S-Bahnhofs Wedding. Insgesamt wurden acht männliche Jugendliche verletzt und ambulant durch die Berliner Feuerwehr behandelt.

Bereits am vergangenen Dienstag kam es bei einer Abiturientenfeier in Berlin-Moabit zu einem Polizeieinsatz, bei dem Polizisten angegriffen wurden.