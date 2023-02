Berlin-Wedding: Mann nach Raubüberfall auf Waffengeschäft auf der Flucht

Ein Mann betritt ein Waffengeschäft in der Müllerstraße und tut erst so, als wolle er sich etwas anschauen. Dann zerstört er eine Vitrine und entwendet Waffen.

In Berlin-Wedding hat ein unbekannter Mann am Mittwoch ein Waffengeschäft ausgeraubt und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei Berlin betrat der Mann den Laden in der Müllerstraße gegen 13 Uhr und sah sich zunächst einige der in Vitrinen verschlossenen Waffen an.

Plötzlich zerstörte er nach Polizeiinformationen eine der Glasscheiben, griff nach den dahinter platzierten Waffen und rannte zum Ausgang. Als er durch einen 61-jährigen Mitarbeiter des Geschäfts an seiner Flucht gehindert wurde, trat er ihm gegen den Oberkörper und entkam schließlich.

Alarmierte Polizisten suchten die Gegend nach dem Tatverdächtigen ab, jedoch ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen der Polizei zu dem räuberischen Diebstahl dauern an.