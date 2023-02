Wedding: Mutmaßlicher Serien-Einbrecher in U-Haft

Er soll über Baugerüste in die Wohnungen gelangt sein und dort Geld und Schmuck gestohlen haben: Der mutmaßliche Serien-Einbrecher vom Zeppelinplatz ist in U-Haft.

In Berlin ist ein mutmaßlicher Serieneinbrecher in Untersuchungshaft gekommen, der mindestens 19 Einbrüche begangen haben soll.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag gemeinsam mitteilten, wurde der 43-jähriger Tatverdächtige bereits am 9. Februar am U-Bahnhof Leopoldplatz festgenommen. Der Mann soll Wertsachen bei sich geführt haben, die mutmaßlich den Wohnungseinbruchstaten zuzuordnen sind. Der Festnahme seien umfangreiche Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei vorausgegangen. Die Ermittlungen dauern an.

Seit Jahresende 2022 war im Umfeld der Straße Zeppelinplatz in Berlin-Wedding immer wieder eingebrochen worden. Um an Fenster oder Balkone von Wohnungen zu gelangen, soll der Tatverdächtige über Baugerüste geklettert sein. Anschließend soll er Fensterscheiben eingeschlagen haben, angekippte Fenster entriegelt haben oder durch Oberlichtfenster geklettert sein. Bei den Taten soll er Geld, Schmuck sowie Elektronik gestohlen haben. In manchen Fällen bemerkten anwesende Bewohner den Einbrecher, schlugen Alarm und verhinderten den Diebstahl.