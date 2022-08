Ein Mann hat Sonntagnachmittag in der Luxemburger Straße in Wedding einen 26-Jährigen rassistisch beleidigt und geschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bedrohte der 43- jährige Tatverdächtige zudem einen Zeugen.

Gegen 13 Uhr hatte der Zeuge die Polizeikräfte zum Tatort gerufen, nachdem er die rassistischen Attacken mitbekommen hatte. Laut Polizei schlug der 43-Jährige den 26-Jährigen zunächst unvermittelt auf den Rücken. Die Beleidigungen verstand das Opfer aufgrund fehlender Deutschkenntnisse nicht.

Opfer erlitt eine Platzwunde am Mund, Angreifer wurde gefasst

Der Konflikt eskalierte, als der aggressiv auftretende Mann dem 26-Jährigen ins Gesicht schlug. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Mund. Dem Zeugen drohte der Angreifer damit, ihn ebenfalls zu schlagen, wenn er sich nicht heraushalten würde.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen den 43-Jährigen, der zwischenzeitlich geflüchtet war, fest. Polizeibeamte führten einen Atemalkoholtest durch, der allerdings negativ verlief. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Außerdem untersucht der Staatsschutz nun den Fall.