Ein Mann ist am Montagmittag in Wedding von einer Tram erfasst und mitgeschleift worden. Das teitl die Berliner Polizei am Dienstag mit. Nach bisherigen Ermittlungen betrat der 56-Jährige gegen 12 Uhr die Gleisanlage auf der Seestraße, an der Haltestelle Osramhöfe, wobei er nicht auf den Schienenverkehr geachtet haben soll.

Dabei erfasste ihn die Straßenbahn, die von einem 55-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Den Angaben zufolge sei er mehrere Meter von der Tram mitgeschleift worden, bis der Triebwagen schließlich stoppte. Unter dem Triebwagen eingeklemmt, musste der 56-Jährige von alarmierten Rettungskräften befreit werden. Diese brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er sogleich notoperiert wurde und seitdem stationär behandelt wird. Die Ermittlungen der Berliner Polizei dauern an.