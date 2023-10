In Berlin-Wedding und Moabit haben in der Nacht zu Donnerstag erneut mehrere Fahrzeuge gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort brannte im Weddinger Dohnagestell ein Transporter aus. Als die Berliner Feuerwehr eintraf, war das Fahrzeug nicht mehr zu retten. Auch ein Auto in der Nähe wurde durch die starke Hitze im Heckbereich beschädigt.

Gegen 23.20 Uhr brannte in der Invalidenstraße in Moabit ein Auto aus. Die Feuerwehr löschte beide Brände, konnte einen Totalschaden der Fahrzeuge aber nicht mehr verhindern. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.

Am Abend und in der Nacht zuvor rückte die Feuerwehr zu mehreren Bränden in Mitte, Friedrichsfelde und Kreuzberg an. Bei zwei der Brände geht die Polizei von Brandstiftung aus.